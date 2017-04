Fast and Furious: arriva lo spin-off con Jason Statham e Dwayne Johnson

Mentre l’ottavo capitolo è ancora nelle sale, è già tempo di pensare al futuro per Fast and Furious. Il franchise, infatti, dovrebbe terminare con il film numero 10 ma la produzione non ha affatto intenzione di abbandonare gli eroi su quattro ruote. Ecco allora spuntare uno spin-off che avrà come protagonisti i personaggi di Jason Statham e Dwayne Johnson (Deckard e Hobbs) che abbandoneranno del tutto dunque lo storico protagonista Vin Diesel.

Il nuovo film sarà firmato da Chris Morgan, già autore di sei film della serie a partire da Fast and Furious: Tokyo Drift. L’idea di questo spin-off sembrerebbe essere nata da una scena nei titoli di coda di Fast and Furious 8, dedicata proprio a Deckard e Hobbs, poi soppressa a causa di malumori da parte di Vin Diesel che non aveva visto di buon occhio questa sua estromissione. A quanto pare, però, è più definitiva che mai.