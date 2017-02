Fast & Furious 8: anche Charlize Theron nel nuovo spot

Tra gli appuntamenti pubblicitari più attesi dell’evento del Super Bowl di ieri sera, c’era sicuramente quello dedicato a Fast & Furious 8. La Paramount Pictures ha infatti rilasciato uno spot di un minuto di The Fate of the Furious (titolo originale del nuovo episodio), dove finalmente si vede in azione la new entry di questo capitolo: Charlize Theron. L’attrice interpreterà la temibile villain che riuscirà a far schierare per la prima volta insieme Deckard Shaw (Jason Statham) e Hobbs (Dwayne Johnson). In queste nuove immagini vediamo proprio il momento delle alleanze, nella versione originale ed italiana.

Ricordiamo che il film uscirà nelle sale italiane il prossimo 14 aprile 2017 e sarà il primo di una trilogia che concluderà il franchise. Il nono episodio arriverà nelle sale il 19 aprile 2019, il decimo il 2 aprile 2021.