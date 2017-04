Fast & Furious 8: Helen Mirren nel nuovo spot tv

È stato diffuso un nuovo spot tv di Fast & Furious 8 in cui possiamo dare un’occhiata a Helen Mirren nei panni della madre dei fratelli Shaw.

Le riprese principali di Fast & Furious 8 si sono svolte a New York e a Atlanta (in Georgia), parti del film saranno ambientate anche in Russia e in Islanda e a Cuba. La pellicola uscirà nelle nostre sale il 13 Aprile sarà la prima di una trilogia che concluderà il franchise. Il nono episodio arriverà nelle sale il 19 aprile 2019, il decimo il 2 aprile 2021.

Nel cast di Fast & Furious 8 troviamo Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson, Jason Statham, Chris Bridges, Tyrese Gibson, Natalie Emmanuel, Lucas Black, Kristofer Hijvu, insieme a Kurt Russel, Charlize Theron, e Helen Mirren.

FONTE: Comicbook