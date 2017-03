Fast & Furious 8: online l’adrenalinico trailer finale in italiano

Dopo quello in lingua originale Universal ha diffuso online anche l’esplosivo trailer finale italiano di Fast & Furious 8 (The Fate of the Furious), l’attesa pellicola in arrivo il 13 aprile nelle nostre sale.

Le riprese principali di Fast & Furious 8 si sono svolte a New York e a Atlanta (in Georgia), parti del film saranno ambientate anche in Russia e in Islanda e a Cuba.

Diretto da F. Gary Gray, Fast & Furious 8 vedrà il ritorno nel cast di Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson e Kurt Russell insieme a Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Elsa Pataky e Lucas Black.

Il film uscirà il 14 aprile 2017 e sarà il primo di una trilogia che concluderà il franchise. Il nono episodio arriverà nelle sale il 19 aprile 2019, il decimo il 2 aprile 2021.

Ecco qui il trailer: