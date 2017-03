Fast & Furious 8: rilasciato un nuovo promo dell’ottavo capitolo della saga

È stato diffuso un nuovo promo di Fast & Furious 8, che ci dà dei dettagli riguardo alle motivazioni che hanno spinto Dominic Toretto (Vin Diesel) a tradire la sua famiglia.

La pellicola porta la fast family in giro per il mondo, da New York City a Cuba, fino all’Artide. Nel promo Dominic afferma di non avere altra scelta che voltare le spalle alla sua famiglia. Inoltre, possiamo dare un’occhiata ad un altra scena d’azione.

Nel cast della pellicola troviamo Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson, Jason Statham, Chris Bridges, Tyrese Gibson, Natalie Emmanuel, Lucas Black, Kristofer Hijvu, Kurt Russel, Charlize Theron, e Helen Mirren.

Fast & Furious 8 uscirà nelle sale italiane il prossimo 14 aprile 2017 e sarà il primo di una trilogia che concluderà il franchise. Il nono episodio arriverà nelle sale il 19 aprile 2019, il decimo il 2 aprile 2021.

