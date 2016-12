Fast & Furious 8: Vin Diesel ricorda Paul Walker con un messaggio toccante

Fast and Furious 8 promette di essere un film emozionante, non solo perché vedrà lo storico protagonista Dominic Toretto (Vin Diesel) mettersi contro i membri della sua stessa squadra, ma perché sarà il primo F&F dai tempi di Tokio Drift (2006) senza l’attore statunitense Paul Walker, morto in un incidente d’auto quando le riprese di F&F 7 erano ancora in corso.

L’amico e collega Vin Diesel, su Instangram, l’ha ricordato così:

E’ stata tortuosa la strada per arrivare a questa produzione, ed è una vera e propria sfida quella di filmare quest’ultimo capitolo. Il record al debutto del trailer, il mondo realmente scosso da ciò che può davvero avvenire correndo la notte in strada. Tu, Pablo, mi hai dato forza, uno scopo da raggiungere. Ti ho promesso che avremmo realizzato qualcosa di cui saresti stato orgoglioso, e prego che ci siamo riusciti…ci manchi. La famiglia prima di tutto!

Il toccante messaggio di Vin Diesel conferma la volontà di chiudere la serie in grande stile, realizzando un prodotto di qualità inteso anche come un autentico tributo verso l’amico scomparso. Una volontà chiara fin dalla post-produzione di F&F 7, in cui la prematura scomparsa di Walker aveva posto il problema di dare al suo personaggio (Brian O’ Conner) un degno finale. Furono i suoi due fratelli, Cody e Caleb, a rimpiazzarlo sul set rendendo possibile – unitamente all’uso della più moderna Cgi – l’uscita di scena del personaggio.

Una strada dunque davvero “tortuosa” quella della produzione del capitolo finale, a metà fra l’entusiasmo e le lacrime, che eredita il non facile compito di bissare il successo di F&F 7; il blockbuster del 2015 si è infatti rivelato il più grande successo finanziario della serie, con un incasso superiore al miliardo di dollari, complice la circostanza della drammatica uscita di scena di Walker. Ci riuscirà? Non dovremo aspettare molto per scoprirlo.

L’uscita di Fate of the Furious, in italiano Fast & Furious 8, diretto da Felix Gary Gray, è prevista per il 13 aprile 2017.