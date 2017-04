Fast & Furious: Chris Morgan porterà il franchise nello spazio?

I fan del franchise di Fast & Furious sono in trepidante attesa di vedere sul grande schermo l’ottavo capitolo della saga, Fast & Furious 8, che uscirà in Italia il 13 Aprile.

Dato che a ogni adattamento del franchise si ha sempre una sorta di evoluzione rispetto ai film precedenti, molti si chiedono quale dovrebbe essere il prossimo passo da adottare per non cadere nel banale. Nei trailer, vediamo la crew in una grande sequenza d’inseguimento sul ghiaccio. È chiaro che il prossimo logico passo sarebbe condurre il team nello spazio.

Non sarebbe la prima volta per Vin Diesel, dato che ha prestato la propria voce a Groot in Guardiani della Galassia e il suo sequel. Inoltre, l’attore è anche noto per aver recitato nella trilogia di Riddick. Vedremo davvero il suo Dom e il resto del cast nello spazio in Fast & Furious 9? In un’intervista con Uproxx, lo sceneggiatore Chris Morgan ha dichiarato:

“Ho tutte le versioni possibili di questa domanda. Mi è stato chiesto se andrò davvero nello spazio nel prossimo capitolo, e anche ‘Ti prego, dimmi che non andrai nello spazio, perché, se così fosse, mi perderai come fan’. Beh, vi dico che andrei nello spazio solo se avessi qualcosa di veramente ottimo tra le mani“.

Lo sceneggiatore ha aggiunto che, al momento, non è previsto che la crew venga mandata in orbita, ma che resta comunque aperto a tale possibilità:

“Mai dire mai. Se escogitassimo qualcosa di perfetto, e avesse senso, sarebbe grandioso“.

