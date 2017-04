Festival di Cannes: Uma Thurman sarà la presidente della giuria di Un Certain Regard

Uma Thurman sarà la Presidente della giuria di Un Certain Regard al 70esimo Festival di Cannes.

Il Festival ha rilasciato una dichiarazione in cui possiamo leggere:

“In una carriera che vanta più di 20 anni, l’attrice americana ha preso alcune decisioni coraggiose e si è divertita a correre dei rischi… Sia che interpreti la pazza, o la sexy, la donna, la cui omonima è la Dea Hindu della bellezza e della luce, è definitivamente entrata nel grandioso pantheon cinematografico, con alcune scene che hanno raggiunto lo status di cult“.

Tra le più grandi performance della Thurman non possiamo non ricordare quella in Pulp Fiction di Quentin Tarantino, pellicola con cui ha vinto la Palma d’Oro nel 1994, così come quella in Kill Bill Volume 1 & 2, entrambi presentati a Cannes.

L’attrice, precedentemente, ha fatto parte della giuria di Cannes nel 2011, quando era presieduta da Robert De Niro.

FONTE: Variety