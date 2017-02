Finn Wolfhard sarà Richie Tozier nel remake di IT. Ecco la foto!

Finn Wolfhard, il Mike Wheeler di Stranger Things, interpreterà Richie Tozier (uno dei ragazzi protagonisti del romanzo che combatte per uccidere il pagliaccio) nel remake di IT. Sembra proprio che Stranger Things e l’immaginario di Stephen King, citato esplicitamente e non in tutta la serie dei fratelli Duffer, abbiano trovato un’altra connessione, un altro rimando l’uno al mondo dell’altro, essendo legati imprescindibilmente. Finora l’unica immagine accessibile di IT era una spaventosa foto di Pennywise. Ma oggi ne è comparsa un’altra online.

Qui Wolfhard nei manni di Richie

Qui un giovane Seth Green nella miniserie del 1990