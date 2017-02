Flarsky: Charlize Theron e Seth Rogen saranno i protagonisti del film

Charlize Theron e Seth Rogen saranno i protagonisti del film Flarsky, la nuova commedia diretta da Jonathan Levine.

La trama inedita è stata scritta da Dan Sterling (The Interview) e vede un giornalista in piena crisi professionale e soprattutto depressiva che decide di conquistare la sua antica “fiamma” di gioventù per uscire dal suo stato. Il problema che la ragazza, un tempo la baby-sitter del giornalista stesso, adesso è diventata una delle donne più ricche e potenti al mondo.

Levine questa volta non solo si affida al solito Rogen, con il quale ha girato ben tre pellicole ma decide di puntare anche sulla spontaneità della bella Charlize Theron, affidandosi a questa coppia di attori inedita che il regista stesso ha dichiarato: ”farà scintille”.

Fonte: Collider