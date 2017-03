Florence Korea Film Fest: Kim Jae-woon presenta “The Age of Shadows”

È The Age of Shadows, film selezionato per rappresentare la Corea del Sud agli Oscar 2017, a inaugurare la 15esima edizione del Florence Korea Film Fest, giovedì 23 marzo alle 20.00 al cinema La Compagnia di Firenze. Applaudita dalla critica per le impressionanti scene d’azione e l’estetica raffinata, la pellicola che racconta la battaglia tra invasori e combattenti per la libertà nella Corea degli anni Venti occupata dai giapponesi, sarà presentata alla presenza del pluripremiato regista Kim Jee-woon.

Ieri, Mercoledì 22 Marzo, Kim Jee-woon ha presentato The Age of Shadows in anteprima alla critica, per poi rispondere anche ad alcune domande. Il regista, alla domanda riguardo al periodo storico in cui è ambientata la pellicola, ha dichiarato:

“Molti film, realizzati lo scorso anno in Corea, hanno trattato questo periodo. Quando ero piccolo ero molto appassionato al Movimento di Liberazione presentato nel film. Ho pensato che avrebbe potuto riscuotere successo, se l’avessi portato sul grande schermo. The Age of Shadows lo definirei un film che ruota attorno a persone giuste, in lotta continua“.

Non mancano nemmeno domande relative all’attuale clima tra Corea del Sud e Corea del Nord, a cui Kim Jee-woon risponde:

“Se il film venisse visto in Corea del Nord piacerebbe, perché è ambientato in un periodo storico in cui il Paese non era diviso. Tutti i coreani combattevano contro un nemico comune, il Giappone“.

Una delle sequenze che, indubbiamente, finirà tra gli annali della storia del cinema, è quella del treno, intrisa di suspense e tensione ai massimi livelli. Ma vi siete mai chiesti perché nel cinema coreano le sequenze sui treni sono molto apprezzate, e spesso rappresentano scene chiave ai fini della trama e dell’intrattenimento? Kim ha cercato di spiegarlo durante la conferenza stampa:

“In realtà non so perché ci siano così tanti film coreani che utilizzano la sequenza del treno, come per esempio Train to Busan o Snowpiercer. Non so che motivazione abbia spinto gli altri registi, ma sicuramente posso dire perché l’ho utilizzata io. Attraverso l’immagine del treno ho cercato di dare una storicità, comunicando un simbolo del periodo dell’invasione giapponese. Mettere tante persone diverse in uno stesso posto, e farle viaggiare ad alta velocità, per me rappresenta l’atmosfera che c’era al tempo dell’invasione. Volevo fare entrare in conflitto tutte queste forze nello spazio ristretto del treno; e in questo luogo angusto e limitato mi sono divertito a creare la suspense“.

Come non spendere, infine, due parole sui protagonisti Song Kang-ho e Gong Yoo, rispettivamente il commissario di polizia coreano al servizio dell’esercito giapponese, e il leader della Resistenza: