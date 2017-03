Florence Korea Film Fest: Park Chan-wook presenta “The Handmaiden”

Il Florence Korea Film Fest, giunto alla sua 15esima edizione, è lieto di ospitare la prima retrospettiva in Europa dedicata al grande maestro della cinematografia coreana Park Chan-wook.

Il regista domani, Sabato 25 Marzo, presenterà in anteprima nazionale al Florence Korea Film Fest il suo ultimo film The Handmaiden, e riceverà un importante riconoscimento dal Comune di Firenze, le chiavi della città. In occasione della conferenza stampa tenutasi questa mattina, Park Chan-wook si è concesso cordialmente alle domande dei presenti.

Il regista si è soffermato sulla sua passione, divenuta col passare degli anni un vero e proprio lavoro, ispirato soprattutto dal grande maestro Alfred Hitchcock, con alcune influenze anche italiane, tra cui ha menzionato Luchino Visconti:

“In generale, per tutti i miei film, penso molto a Hitchcock, ma per The Handmaiden ho pensato molto anche a Luchino Visconti, uno dei registi che rispetto maggiormente“.

I protagonisti delle sue pellicole vengono descritti dal maestro come dei combattenti, che tendono verso la fine all’eroismo:

“I protagonisti dei miei film lottano contro la violenza e il male, ciò equivale a lottare con il male che c’è nel profondo di ognuno di noi. Si tratta di un processo di lotta che deve essere rispettato; e il protagonista di questa lotta, esterna e interna, alla fine è un eroe“.

Park Chan-wook si è poi dilungato sulle relazioni tra il cinema occidentale e il cinema orientale, in particolare sulla sostanziale differenza, notata e sperimentata grazie a Stoker, tra il sistema americano e quello coreano: