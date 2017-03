Florence Korea Film Fest: Park Chan-wook protagonista della terza giornata

Sarà il regista-culto Park Chan-wook il protagonista della terza giornata del Florence Korea Film Fest. Alle 11.00 al cinema La Compagnia, il cineasta amato da Quentin Tarantino terrà una masterclass sul suo percorso artistico, i suoi maestri e il mondo violento e stralunato di cui è interprete per antonomasia, mentre alle 20.30 sarà in sala per incontrare il pubblico in occasione dell’anteprima del suo ultimo film The Handmaiden.

Durante la serata interverranno il produttore cinematografico e dirigente sportivo Massimo Ferrero, che in quanto distributore italiano del film conferirà all’autore il premio alla carriera, e il sindaco Dario Nardella, che gli consegnerà le chiavi della città.

Definito dallo stesso Park Chan-wook “una celebrazione del piacere femminile e un grido di libertà contro l’oppressione degli uomini”, The Handmaiden è ambientato negli anni 30 del Novecento, durante la dominazione nipponica in Corea. La giovane ladruncola Sokee viene assunta come cameriera nella casa della ricca ereditiera Hideko, che vive pressoché isolata dal mondo sotto il controllo del tirannico zio, perverso e bibliofilo. Il vero intento di Sokee è avvalersi dell’aiuto di un truffatore per impadronirsi del patrimonio di Hideko, ma ben presto tra le due scatterà qualcosa di inaspettato, che tra intrighi, passioni e colpi di scena porterà il piano di Sokee verso una conclusione molto diversa da quella immaginata, in un inno all’amore e alla libertà delle donne.

Nato a Seoul nel 1963, debutta dietro la macchina da presa nel 1992, dopo gli studi in filosofia. Il successo arriverà nel 2000 con Joint Security Area, in cui si affronta il tema delle relazioni tra Corea del Nord e Corea del Sud; in seguito, grazie ai consensi ottenuti, riesce a realizzare il progetto della “Trilogia della Vendetta”, il trittico composto da Mr Vendetta (2002), Old Boy (2004, Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes) e Lady Vendetta (2005, premio “Cinema Avvenire” e “Leoncino d’oro” a Venezia) che ha reso la sua inconfondibile marca autoriale nota in tutto il mondo. Capace di cimentarsi con i generi più vari, dalla commedia con I’m a Cyborg but that’s ok (2006) all’horror con Thirst (2009), nel 2013 ha diretto l’attrice Nicole Kidman nel suo primo film con cast internazionale: Stoker.