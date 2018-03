For the People: la recensione

Le serie tv firmate da Shonda Rhimes hanno la tendenza a partire con un misto di procedural e melodramma che, nel corso delle puntate, si trasforma in puro dramma e ben poco procedural. For The People, la nuova serie in onda su ABC, sembra prendere una nuova direzione. Creato da Paul William Davies, sceneggiatore di Scandal, questo legal-drama vecchio stampo esordisce con due puntate in cui il melò è ai minimi storici e, cosa sorprendente nella tv odierna, non si cerca di catturare l’attenzione con scene di violenza o sesso pressoché gratuite.

L’azione si svolge alla Corte Federale di New York e ruota intorno a un doppio conflitto: uno “sportivo” tra le due squadre di giovani avvocati che compongono la pubblica difesa e la pubblica accusa, e uno morale, interno ai protagonisti che si ritrovano a difendere criminali o ad accusare persone innocenti. Le due posizioni contrapposte sono incarnate dai mentori dei ragazzi, la materna Jill e l’aggressivo Roger. Che i due personaggi siano smaccatamente degli stereotipi è in parte attenuato dall’interpretazione degli attori, rispettivamente Hope Davis (The Newsroom, Wayward Pines) e Ben Shenkman (Royal Pains); i due riescono a infondere personalità in ruoli che altrimenti sarebbero tanto palesemente opposti quanto i loro uffici. Fra i grigi, impersonali e modernissimi cubicoli dell’accusa e la sede calda, informale e vagamente hipster della pubblica difesa corre la stessa differenza che passa fra i veri protagonisti dello show, gli avvocati in erba. Il gruppetto di ambiziosi debuttanti, un vero classico delle produzioni Shondaland, comprende Britt Robertson (Tomorrowland, Girlboss) nel ruolo di Sandra, entusiasta avvocato difensore, e la sua migliore amica nonché collega Allison, interpretata da Jasmin Savoy Brown (The Leftovers). Insieme a loro alle dipendenze di Jill c’è anche Jay (Wesam Keesh), ingenuo ma talentuoso.

Sul fronte dell’accusa troviamo invece Leonard (il Regé-Jean Page di Roots), ultra competitivo, Ben Rappaport (Mr. Robot) nel ruolo dello sfortunato Seth, e infine Kate (Susannah Flood): brillante, ironica, lavoratrice infaticabile al limite del robotico, potenzialmente il personaggio migliore della serie.

Non c’è una vera trama orizzontale, e non se ne sente la mancanza: For The People è all’antica in questo senso, propone casi di puntata moderatamente avvincenti senza preoccuparsi troppo della credibilità. Intrattenimento puro e semplice, un cast gradevole e un’estetica levigata: sono questi i punti di forza di For The People, uniti a guizzi di umorismo per lo più affidati alla bravissima Anna Deavere Smith (Nurse Jackie, Black-ish) nell’improbabile ruolo della funzionaria che gestisce il tribunale. Niente scandali nelle alte sfere, incidenti aerei o omicidi da insabbiare: il nuovo corso della Rhimes, che sembra aver imparato dai suoi errori con The Catch, è evitare poste in gioco troppo alte e trame inutilmente ingarbugliate. For The People non diventerà un fenomeno mondiale, ma ha le carte in regola per una lunga e tranquilla permanenza sul piccolo schermo.