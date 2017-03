Free Fire: nuovi trailer del thriller atipico di Ben Wheatley

Arrivano oggi in occasione della proiezione al SXSE i nuovi trailer di Free Fire, film di Ben Wheatley che approderà presto anche in Italia distribuito dalla Movies Inspired. Protagonisti di questo thriller atipico sono Brie Larson, Arnie Hammer, Cilliam Murphy, Sam Riley e Shalto Copley che in una Boston degli anni ’70 si incontrano in un vecchio magazzino abbandonato per la vendita di delle armi. Il film ha concluso con successo lo scorso festival di Torino, speriamo di vederlo il prima possibile ancora una volta nel nostro paese. Intanto ecco le nuove immagini: