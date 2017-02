Frontier: il commento della serie Netflix con Jason Momoa

Vi siete stancati della serialità impegnata e volete spegnere il cervello con qualche ora di intrattenimento puro e senza pretese? Frontier è la serie che fa per voi!

Con i suoi sei episodi zeppi di intrigo e azione, Frontier ci racconta del commercio di pellicce e delle lotte di potere nei pressi della Baia di Hudson durante il 1700, permettendoci di accampare la scusa “lo guardo per amore della storia e dell’analisi sociologica”, ma allo stesso tempo alterna toni tragici e da farsa in un vorticoso pasticcio allegramente sanguinolento.

Distribuita nel Novembre 2016 da Netflix e Discovery Channel Canada, la coproduzione canadese-statunitense è in assoluto il primo tentativo di serie per il canale Discovery. Fra i suoi creatori spicca Brad Peyton, regista del disaster movie San Andreas, e già questa è una garanzia: non ci troviamo certo di fronte a un’altra Downton Abbey, ma a un dramma storico che per trama e caratterizzazione dei personaggi si avvicina più a una versione settecentesca di Fast and Furious.

La premessa fa pensare all’incipit di una barzelletta: ci sono inglesi, scozzesi, francesi, coloni americani e indiani nativi che entrano in un bar. Scherzi a parte, parecchie scene di Frontier sono ambientate proprio in una taverna, ma queste erano le parti in causa che si contendevano il commercio delle pelli e il controllo del territorio in Nord America nel diciottesimo secolo.

La quantità di fazioni in guerra fa sì che la storia si snodi in un continuo alternarsi di alleanze, tradimenti, complotti, dispute legali e vere e proprie battaglie, e che in ogni puntata ci lasci le penne almeno un paio di personaggi. Al centro di questa girandola di intrighi e scannamenti variegati troviamo Declan Harp, fuorilegge metà irlandese metà nativo americano interpretato da Jason Momoa, star di Il Trono di Spade e prossimo Aquaman nei cinecomics DC.

Oltre a promuovere l’unione fra le tribù native, allo scopo di controllare la Baia di Hudson e i suoi traffici, Declan persegue la sua personale vendetta contro l’assassino della sua famiglia, il funzionario inglese della Hudson Bay Company Lord Benton, impersonato dall’ottimo Alun Armstrong (Sleepy Hollow, Oliver Twist).

Il fuorilegge si scontrerà inoltre con il subdolo e crudele Capitano Chesterfield (Evan Jonigkeit di X-Men: Giorni di un futuro passato), ma avrà dalla sua il giovane clandestino irlandese Michael (Landon Liboiron di TerraNova) e l’astuta imprenditrice scozzese Grace Emberly (Zoe Boyle di Sons of Anarchy). Proprio come Harp, ognuno di questi personaggi sembra avere più obiettivi che spesso confliggono fra di loro: Michael si avvicina a Declan come spia di Lord Benton, ma poi gli si affeziona; Chesterfield esegue gli ordini di Benton, ma ruba merci della compagnia per comprarsi un ruolo politico; infine Grace fa praticamente il triplo gioco, appoggiando ora al Lord, ora al Capitano, ma sempre da alleata segreta di Harp.

Come se l’intreccio non fosse abbastanza ingarbugliato così, in parallelo alle avventure di Declan Harp seguiamo le trattative sul traffico di pellicce che hanno luogo a Montreal fra l’intraprendente vedova Carruthers, ovvero Katie McGrath (Merlin, Jurassic World), i fratelli Brown e il magnate americano Grant.

Nonostante l’ingombrante presenza di Momoa, non sarebbe corretto dire che il suo personaggio è il protagonista della serie: Frontier è un racconto corale, in cui a volte è difficile scegliere per chi parteggiare, specie perché tutti i personaggi, chi più chi meno, compiono azioni moralmente discutibili. Il quadro che emerge è quello di un Nuovo Mondo selvaggio, violento e pericoloso, in cui vige la legge della giungla e sopravvivono solo i più forti e quelli con meno scrupoli.

La trama non è un granché e presenta una quantità di buchi sui quali è meglio sorvolare; inoltre il formato “concentrato” da sei puntate comporta diverse forzature temporali, per esempio: com’è possibile che questa gente si sposti dall’Europa al Canada in così poco tempo?

Ma se si arriva alla fine di quelle sei puntate significa che si è pronti a chiudere un occhio sui difetti di Frontier per concentrarsi sulle attrazioni principali: il paesaggio in 4K, l’esilarante quantità di accenti ridicoli che deformano l’inglese (infatti si consiglia la visione in lingua originale) e Jason Momoa che scotenna le giubbe rosse e lancia tomahawk come se non ci fosse un domani.