Frontier: trailer della nuova serie Netflix con Jason Momoa

Arriveranno presto su Netflix i sei episodi della nuova serie Frontier. Protagonista sarà Jason Momoa che porterà per la prima volta nella serialità internazionale la storia della creazione del Canada. Le vicende narreranno della violenta e caotica lotta del 18° secolo per il controllo della ricchezza e del commercio nordamericano della pelliccia. La storia verrà raccontata da diverse prospettive e si svolgerà nel mondo commerciale dove ogni trattativa potrebbe concludersi in un bagno di sangue e dove i delicati rapporti tra le tribù aborigene e gli europei possono innescare conflitti. Nel cast anche Alun Armstrong, Landon Liboiron, Zoe Boyle, Allan Hawco e Jessica Matten. Questo il primo trailer: