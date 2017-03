Frozen: la Disney aveva in mente un finale alternativo

Inizialmente Frozen aveva un finale diverso. Elsa in origine era stata scritta come uno dei personaggi più malvagi di sempre, prima ovviamente di riorganizzare la storia in modo diverso.

In una recente intervista con il produttore del film d’animazione, Peter Del Vecho, è stato rivelato il vero finale a cui avevano pensato:

“Quando abbiamo iniziato, Anna ed Elsa non era sorelle. Non erano nemmeno dei Reali. Quindi Anna non era una principessa. Elsa era una Regina di Ghiaccio auto proclamata, ma era cattiva e malvagia – molto simile a com’è nella fiaba di Hans Christian Andersen. Siamo partiti con una villain donna malvagia e una giovane donna eroina, e alla fine era coinvolta un’epica battaglia con mostri di neve che Elsa aveva creato come esercito“.

Quindi Anna e Kristoff hanno iniziato la loro avventura per fermare l’invasione di Arendelle da parte della Regina di Ghiaccio, dato che era stato profetizzato che un governo con un cuore di ghiaccio avrebbe portato alla rovina il Regno. Durante il cammino apprendiamo che Elsa ha reso il proprio cuore di ghiaccio come un meccanismo di difesa contro il rifiuto, e i due eroi devono cercare in tutti i modi di salvarla. Nel mezzo di una sequenza climatica (e non del cammin di nostra vita :p), con dei mostri di ghiaccio in qualità di soldati dell’esercito di Elsa, il Principe Hans decide che l’unica cosa da fare per fermare l’esercito è creare una valanga, non importa se molti innocenti fossero rimasti privi di vita. La svolta alla profezia è che anche il sociopatico Hans possedeva un cuore di ghiaccio, quindi Anna e Kristoff convincono Elsa a salvare Arendelle, ovviamente dopo che Hans ha ricevuto la punizione che merita.

Il problema con questo finale, però, a detta di Del Vecho, era che fino a quel momento Elsa non rappresentava un personaggio empatico, e quindi ciò non creava il meccanismo di identificazione tra il pubblico e lei, o con gli altri personaggi. Per tale motivo è nata l’idea di rendere Anna ed Elsa sorelle:

“Renderle parenti ci ha portato all’idea di Elsa che vive temendo i suoi poteri. Se avesse paura di ciò che è? Se temesse di poter far del male a qualcuno a lei caro? Ed ecco perché Anna è così fondamentale, Anna rappresenta l’amore, mentre Elsa la paura. Questo ci ha portato a rendere Elsa più empatica di come l’avevamo immaginata all’inizio, e invece del tradizionale tema del buono vs. cattivo, abbiamo preferito l’amore contro la paura, e la premessa del film è diventata che l’amore è più forte della paura“.

