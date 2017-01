Gal Gadot e Jason Statham insieme nel nuovo Spot del Super Bowl

Con qualche settimana d’anticipo il noto sito Wix ha rilasciato un nuovo Spot commerciale per l’attesissimo Super Bowl, main event indiscusso dello sport made in USA. I protagonisti sono nientepopodimeno che la bellissima Gal Gadot, che tutti i fan non vedono l’ora di vedere nei panni dell’eroina guerriera Wonder Woman e la star di cinema action Jason Statham, che rivedremo in sala con The Fate of the Furious (Fast and Furious 8).

Cosa potrebbero mai fare in questo nuovo spot le due amate star? semplice: quello che sanno fare meglio, ovvero prendere a calci i loro nemici.

E’ molto divertente poter ammirare le due celebri star insieme mentre eliminano i loro avversari per accaparrarsi un ambito dessert e in un certo senso questo piccolo spot pubblicitario non fa che aumentare l’hype dei fan per quanto riguarda l’atteso cine-comic prodotto dalla DC: Wonder Woman. Stando a quello che potrete vedere, Gal Gadot sembra perfettamente a suo agio nel ruolo dell’eroina ”bad-ass”.

I fan di tutto il mondo sperano di poter vedere Gal Gadot in un nuovo spot per il Super Bowl, magari proprio nei panni di Wonder Woman, attendiamo fiduciosi.

Ecco qui lo Spot del Super Bowl con protagonisti Jason Statham & Gal Gadot:

