Gambit: le riprese potrebbero iniziare il prossimo anno

Uno dei prossimi spin-off di X-Men, Gambit, è da un po’ di tempo in una sorta di limbo, con Channing Tatum previsto per interpretare la parte dell’amato mutante. La pellicola, nel frattempo, ha perso due registi.

Nonostante ciò, in una recente intervista con Simon Kinberg, sceneggiatore di X-Men, è stato svelato che probabilmente le riprese di Gambit inizieranno il prossimo anno, anche se ancora non è stato scelto un regista:

“Gambit è un film su cui ancora stiamo lavorando attivamente, e Channing Tatum è ancora legato al progetto. Speriamo di poter iniziare le riprese all’inizio del prossimo anno“.

Recentemente è stato annunciato che Kinberg è in trattative per scrivere e dirigere il prossimo film di X-Men, che segnerebbe il debutto alla regia dello sceneggiatore. Attualmente Kinberg sta lavorando anche in qualità di produttore esecutivo alla serie tv della FX, Legion.

