Game Night: Rachel McAdams e Jason Bateman insieme in un film comico

Rachel McAdams e Jason Bateman reciteranno insieme in Game Night, scritto e diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley (Come ti rovino le vacanze, Come ammazzare il capo…e vivere felici). Il copione è ripreso da una sceneggiatura mai realizzata del 2013. Per l’attrice canadese il film è un ritorno al comico dopo i 12 anni passati da 2 Single a Nozze.

La storia racconta le vicende di diverse coppie di amici che si riuniscono ogni anno per una serata all’insegna dei giochi di società. Ma questa volta qualcosa va storto, e gli eventi prendono una svolta inaspettata.