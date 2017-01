Game of Thrones: Conleth Hill si era proposto per Robert Baratheon

Lo conosciamo come il controverso Varys in Game of Thrones, eppure Conleth Hill inizialmente aveva fatto l’audizione per interpretare un altro personaggio del celebre show della HBO.

Conleth Hill si era proposto per la parte di Robert Baratheon! Se avesse ottenuto la parte, a quest’ora non l’avremmo più visto, dato che Robert Baratheon è morto praticamente all’inizio della serie. In un’intervista rilasciata a The Huffington Post, per promuovere il suo prossimo film A Patch of Fog, l’attore ha confermato che all’inizio era convintissimo di voler essere il Re Baratheon, ruolo che alla fine è andato a Mark Addy:

“È vero, e ad essere onesti Mark Addy era proprio dopo di me. Quando sono uscito dall’audizione, che comunque era andata molto bene, l’ho visto e ho pensato: “Sarà perfetto per la parte”. E così è stato, infatti l’hanno preso. È showbiz. Poi ho provato la parte di Varys, le parti della cella sotterranea con Ned e la scena in cui parla delle sue origini, com’è passato dall’essere uno schiavo a diventare un membro della sicurezza di Westeros. Dopo aver letto la parte mi hanno detto: ‘Come ti sentiresti a rasarti completamente?”.

Vedendo Game of Thrones non possiamofar altro che confermare l’ottima scelta di Conleth Hill, dato che interpreta magistralmente Varys. Ed inoltre, mentre Re Baratheon ci ha intrattenuto solo per una stagione, Varys continua a deliziarci della sua presenza da ben sette stagioni. Si tratta del ruolo più importante da lui interpretato, che ovviamente l’ha condotto ad un inaspettato successo:

“Sono stato molto fortunato. Inoltre i fan di Game of Thrones sono molto educati e gentili. Non ho problemi a fare delle foto con loro se me lo chiedono. Ma comunque ogni personaggio pubblico è esposto a qualche fan bizzarro, come quella volta in cui uno di loro venne verso di me, con le mani rivolte verso le mie parti basse, dicendo ‘Volevo vedere se c’era veramente qualcosa lì‘”.

Il personaggio di Varys è un castrato, per cui fate due più due. Fortunatamente Conleth è uscito dall’imbarazzante situazione con una grassa risata.

FONTE: The Huffington Post