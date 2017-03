Game of Thrones: Ed Sheeran sarà nella stagione 7

I celebri ideatori di Game of Thrones David Benioff e Dan Weiss qualche ora fa hanno fatto un annuncio che sarà molto apprezzato dai fan: il cantautore britannico Ed Sheeran apparirà nella settima stagione della serie. Sarà dunque lui “l’ospite vip” delle prossime puntante che, ricordiamo, andranno in onda il prossimo Luglio.

“Per anni abbiamo cercato di coinvolgerlo nella serie per sorprendere Maisie e questa volta ce l’abbiamo fatta” ha dichiarato Benioff riferendosi alla passione dell’attrice Maisie Williams (interprete di Arya Stark) per il cantante. Sheeran si andrà dunque ad aggiungere ai tanti ospiti musicali che la serie ha collezionato in questi anni come Gary Lightbody degli Snow Patrol, Will Champion dei Coldplay, i Sigur Rós e i Mastodon. Ora siamo solo curiosi di sapere con chi condividerà il set l’autore della hit Shape of you, ma mancano ancora quattro mesi.