Game of Thrones: la settima stagione inizierà il 16 luglio, ecco il teaser

Dopo una lunga attesa, HBO ha annunciato con uno spettacolare teaser trailer la data di debutto della settima e penultima stagione de Il Trono di Spade: 16 luglio negli Stati Uniti.

La popolare serie fantasy tornerà sul piccolo schermo oltre un anno dopo il finale della sesta stagione. Un ritardo dovuto, come detto più volte dagli ideatori David Benioff e D.B. Weiss, a esigenze di produzione.

L’annuncio della data di debutto della stagione 7, che in Italia andrà in onda in contemporanea su Sky Atlantic e sarà disponibile in streaming su Now TV, arriva dopo una particolare diretta su Facebook, durante la quale i fan hanno dovuto digitare le parole “FIRE” e l’immancabile “DRACARYS” sulle loro tastiere per velocizzare lo scioglimento di un blocco di ghiaccio all’interno del quale erano nascosti gli attesi numeri 16 e 7.

Qui in basso potrete gustare il nuovo e strabiliante teaser trailer:

