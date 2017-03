HBO ha diffuso (via EW) un primo teaser poster per la settima e attesissima stagione di Game of Thrones, che debutterà sul canale a pagamento americano il prossimo giugno.

La locandina è stata resa pubblica a Austin in occasione del SXSW festival, che domani accoglierà anche l’anteprima internazionale di Song to Song, ultimo lavoro di Terrence Malick. potete visualizzarla di seguito.