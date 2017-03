Gatto Nero e Silver Sable: la Sony al lavoro per realizzare i due spin-off

Sony dopo essersi alleata momentaneamente con gli studios delle Marvel per realizzare Spider-Man: Homecoming, è già al lavoro per realizzare due spin-off legati ai personaggi di Gatto Nero e Silver Sable.

Il progetto è quello di creare un universo espanso sulle storie di Spider-Man e dopo aver ottenuto il via libera per il villain Venom, in uscita per il prossimo anno, si prepara ad aggiungere due nuovi personaggi al roster.

THR è il primo a rivelare che un film con Silver Sable e il Gatto Nero è già in fase di lavorazione avanzata, con Chris Yost (Thor: The Dark World; Thor: Ragnarok) ad occuparsi della sceneggiatura.

L’intenzione degli studios della Sony è quella di girare già questo autunno e il casting per gli attori pare sia pronto ad iniziare. Il personaggio di Black Cat è sempre stato ad un passo dal comparire nei film di Sam Raimi (ed è stato confermato per il mai realizzato “Spider-Man 4“ ), mentre Felicity Jones era pronta a comparire in “The Amazing Spider-Man 2”, ma il flop della serie ha portato il progetto ad essere accantonato.

Fonte: THR