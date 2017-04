Gemini Man: Ang Lee sarà il regista del nuovo sci-fi

Sarà il due volte premio Oscar Ang Lee a dirigere il film fantascientifico Gemini Man, storia di un killer che è costretto ad affrontare un clone di se stesso nella versione più giovane. La sceneggiatura gira da anni nei corridoi di Hollywood fino ad arrivare alla Disney che ha giudicato il film irrealizzabile. Tony Scott e Curtis Hanson erano due dei registi che si erano più avvicinati al progetto proponendo come attori Mel Gibson e Clint Eastwood, due interpreti che sarebbero stati in grado di recitare contemporaneamente due parti.

Ora la palla è passata definitivamente a Lee che dovrà non solo trovare un attore, ma anche mettere mano ad un soggetto a cui hanno lavorato in questi anni Darren Lemke, Brian Helgeland, Andrew Niccol e David Benioff. Il regista è però agevolato dai grandi passi in avanti che la tecnologia ha fatto in questi anni, i quali gli permetteranno di dimezzare i tempi di ripresa e di agevolare il protagonista nel suo ruolo di doppio.