George R. R. Martin: The Winds of Winter uscirà quest’anno

L’inverno è finalmente arrivato? Sarebbe in procinto di uscire infatti The Winds of Winter, sesto dei sette volumi previsti dalla saga di George R. R. Martin A Song of Ice and Fire (Cronache del ghiaccio e del fuoco), diventata l’acclamatissima serie targata HBO Games of Thrones. Lo scrittore avrebbe infatti confermato sulla sua pagina LiveJournal a uno dei suoi fan, che in effetti la scrittura del testo sta procedendo e prevede (forse) l’uscita entro l’anno.

“Non ho ancora finito ma ho fatto dei progressi. Non quanti avrei sperato un anno fa, quando ho ipotizzato che avrei già dovuto aver finito ormai. Penso che uscirà quest’anno. (Ma, hey, pensavo la stessa cosa l’anno scorso).“

Un commento che non lascia molte speranze a chi attende dal 2011 (anno di uscita di A Dance With Dragons), che il ciclo di Martin si completi con gli ultimi due capitoli previsti. L’autore da tempo è all’opera sul testo, e mischia le carte in tavola, dando ben pochi indizi al riguardo. Staremo a vedere se stavolta le indicazioni dello scrittore si riveleranno vere o no. Intanto che il sorpasso TV su libri è in atto, rimaniamo in attesa, e questa è una certezza, della settima stagione di Game of Thrones che verrà trasmessa nella primavera-estate del 2017.