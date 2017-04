Ghost in the Shell: un concept art svela Margot Robbie nei panni di Major

Ghost in the Shell è uscito alla fine di Marzo, e già si ipotizza che la pellicola potrebbe far perdere alla Paramount più di 60 milioni di dollari. Diversi fattori hanno contribuito a questo risultato, probabilmente anche la decisione di assumere Scarlett Johansson per il ruolo di Major, che a rigor di logica sarebbe dovuto andare a un’attrice asiatica.

In realtà, all’inizio del progetto era stata presa in considerazione un’altra attrice nei panni della protagonista. Adesso, i conceptual artists Jeff Simpson e Nivanh Chanthara hanno deciso di condividere le loro illustrazioni, prodotte quando Margot Robbie era in lizza per la parte.

Jeff Simpson ha mostrato la foto, spendendo qualche parola in merito:

“Ho trascorso poco tempo nel lavoro di pre-produzione per il nuovo Ghost in the Shell. Questi concept art sono stati realizzati nel 2013 o 2014, quando Margot Robbie sarebbe dovuta essere la protagonista. L’ho fatto solo in pochi giorni, ma è stato divertente“.

Anche Nivanh Chanthara ha commentato il suo lavoro:

“Ho lavorato a questo concept art quando Margot Robbie doveva vestire i panni di Major, e quando ancora il progetto non aveva nemmeno il via libera. È stata una corsa incredibile, ed è stata anche la prima volta che ho dovuto creare così tanto in così poco tempo“.

FONTE: ComicBook.com