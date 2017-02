Ghost in the Shell: rilasciato il primo spot per il Superbowl

Stamani è stato svelato il primo spot di Ghost in the Shell destinato all’evento sportivo più atteso dell’anno: il Superbowl. Durante la finale del campionato di football americano come sappiamo, vengono rilasciati molto spesso trailer o spot in esclusiva e quest’anno verranno rivelate nuove immagini del nuovo film diretto da Rupert Sanders, ispirato al famoso manga di Masamune Shirow.

il film con protagonista Scarlett Johansson uscirà nei cinema italiani il 30 marzo prossimo. La splendida attrice non è il solo volto noto del cast, che vanta protagonisti del calibro di: Takeshi Kitano, Michael Pitt, Pilou Asbæk e Juliette Binoche.

Ecco per voi il primo spot rilasciato per il SuperBowl: