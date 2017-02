Ghost In The Shell: Scarlett Johansson su una moto futuristica nella nuova immagine

Paramount Pictures ha rilasciato (via Empire) una nuova immagine in HD di Ghost in the Shell, in cui vediamo Scarlett Johansson seduta su una moto Honda futuristica.

Inoltre, Empire ha anche parlato con l’attrice riguardo al ruolo che interpreterà nella pellicola, un cyborg con un’anima umana:

“Sta vivendo un’esperienza unica. Pensa a chi era prima e a chi è ora, alla persona che crede di essere. Prova questo sentimento tormentato. Essere capaci di interpretare queste tre parti: io, super-io e l’identità, è davvero attraente“.

Ghost in the Shell è l’adattamento cinematografico dell’omonimo anime di Masamune Shirow, che comprende nel cast, oltre alla protagonista Scarlett Johansson, anche Juliette Binoche, Michael Pitt e Takeshi Kitano. La pellicola, diretta da Rupert Sanders (Biancaneve e il cacciatore), sarà distribuita nelle sale italiane il 30 marzo 2017.

FONTE: Comicbook