Ghost in the Shell: nuova immagine di Scarlett Johansson

Ghost in the Shell, adattamento del manga, e poi anime, di Masamune Shirow, è decisamente uno dei film più attesi dell’annata 2017. Diretto da Rupert Sanders (Biancaneve e il cacciatore), la pellicola ruota attorno al personaggio di Scarlett Johansson, il Maggiore, un cyborg a capo della Sezione numero 9 di un’organizzazione antiterrorismo cibernetico.

Sappiamo ancora molto poco su questo sci-fi, ma l’attrice statunitense ha condiviso con la testata Empire una nuova immagine tratta dal film nonché qualche informazione utile circa il suo approccio alla parte: “Sono stata una persona senza corpo, ora invece sono una mente in un corpo sintetico. Alla fine tornerò ad essere un tutt’uno. Questo è un progetto non solo dinamico ed eccitante ma anche curioso e degno di riflessione“. Inoltre il regista, consapevole della portata del prodotto per moltissimi fan dell’originale giapponese, ha voluto fare una precisazione piuttosto chiara: “Ghost in the Shell non sarà la versione hollywoodiana di merda“.