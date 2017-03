Ghostbusters: Ivan Reitman vorrebbe realizzare un film d’animazione entro il 2020

Ivan Reitman tenta un rilancio del franchise Ghostbusters e spera nella realizzazione di un film d’animazione entro il 2020.

Lo storico regista della saga originale e produttore dell’ultimo reboot diretto da Paul Feig ha rilasciato un’interessante intervista a iO9, dove tenta di far chiarezza sul futuro della saga:

”Certamente un successo più ampio sarebbe stato meglio. Tuttavia, considerando che l’ultimo film è stato fatto quasi 30 anni fa, devo dire che è andato relativamente bene. Penso però che il vero problema (del film di Feig) sia stato nel fatto che è costato troppo. Io personalmente, poi, avevo altri punti di vista a proposito della direzione che il film avrebbe dovuto prendere e ovviamente ne ho parlato con Paul. Ma il film era suo, e lui è chiaramente un regista di grande talento. Ho voluto dargli lo spazio sufficiente per permettergli di realizzare il film che aveva in mente. Abbiamo virato verso un film di animazione e stiamo sviluppando idee per dei live-action. Vorrei legare insieme tutte queste storie in un universo coerente. Parte del mio lavoro, adesso, è fare proprio questo.”

Reitman sembra avere le idee chiare sul futuro del franchise Ghostbusters, nonostante il cocente flop d’incassi al botteghino. Il suo più grande desiderio sembra quello di realizzare un film d’animazione entro il 2020, anche se:

”Dipende dalla velocità con la quale riusciamo a mettere i pezzi insieme. È dura realizzare un film di animazione.”

Al momento non ci sono commenti sulla possibilità di girare altri film in live action, Reitman non si sbilancia ma l’ultimo film ha incassato davvero poco e il produttore sembra ponderare attentamente altre strade da percorrere.

