Gimme Danger: trailer italiano del film di Jim Jarmusch

Arriverà nelle nostre sale solo per due giorni (21-22 Febbraio) Gimme Danger, documentario diretto da Jim Jarmusch dedicato a Iggy Pop & The Stooges. Il film è stato presentato allo scorso Festival di Cannes come, stando alle parole del regista, “la nostra lettera d’amore per quella che probabilmente è la più grande band nella storia del rock ‘n’ roll“. Si mostreranno gli anni della nascita di The Stooges, approfondendone gli aspetti musicali, culturali, politici e storici e narrando le avventure e disavventure di Iggy Pop, Ron Asheton, Scott Asheton e Dave Alexander e Steve Mackay al sassofono. Materiali di repertorio verranno mescolati ad interviste esclusive. Questo il trailer italiano del film: