Giornata della memoria: domani su Infinity una programmazione tra cinema e riflessione

Domani, 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria Infinity propone una programmazione rivolta ai tanti che non vogliono dimenticare, perché è necessario tramandare la memoria collettiva stimolando l’intera comunità e le nuove generazioni che di quel tempo sofferto non hanno, in alcuni casi, ancora mai sentito parlare. Un percorso della memoria quello proposto sin da oggi da Infinity, attraverso un’offerta ampia utile a conoscere la storia e a valorizzare il ricordo rievocando quanto accaduto attraverso le pellicole, drammatiche, d’azione (sino ad alcuni blockbuster di intrattenimento), che hanno saputo al meglio raccontare quegli anni tragici della storia contemporanea.

Di seguito tutta la programmazione:

APPARTAMENTO AD ATENE di Ruggero Dipaola con Laura Morante, Richard Sammel, Gerasimos Skiadaressis, Luca De Benedittis

ARRIVEDERCI RAGAZZI di Louis Malle con Francois Berleand, Irene Jacob,Gaspard Manesse, Francine Racette, Raphael Fejto

BASTARDI SENZA GLORIA di Quentin Tarantino con Diane Kruger, Brad Pitt, Christoph Waltz, Eli Roth, Me’lanie Laurent

BLACK BOOK di Paul Verhoeven con Carice Van Houten, Sebastian Koch, Michiel Huisman, Thom Hoffman

CANONE INVERSO di Ricky Tognazzi con Hans Matheson, Gabriel Byrne, Lee Williams, Me’lanie Thierry

CONCORRENZA SLEALE di Ettore Scola con Sergio Castellitto, Gerard Depardieu, Diego Abatantuono, Claudio Bigagli

DEFIANCE – I GIORNI DEL CORAGGIO di Edward Zwick con Jamie Bell, Daniel Craig, Liev Schreiber, Mia Wasikowska

I PICCOLI MAESTRI di Daniele Luchetti con Stefano Accorsi, Giorgio Pasotti, Stefania Montorsi

IL FIGLIO DI SAUL di Laszlo Nemes con Geza Rohrig, Levente Molnar, Urs Rechn, Todd Charmont, Christian Harting

IL GIORNO DELLA SHOAH di Pasquale Squitieri con Claudia Cardinale, Giorgio Albertazzi, Tony Kendall, Marino Masei

IL SEGRETO DI THOMAS di Giacomo Battiato con Klaus Maria Brandauer, Thomas Sangster, Giovanna Mezzogiorno, Claire Keim

IL SERVO UNGHERESE di Giorgio Molteni, Massimo Piesco con Andrea Renzi, Cesare Bocci, Tomas Arana, Chiara Conti, Edoardo Sala

LA CHIAVE DI SARA di Gilles Paquet-Brenner con Kristin Scott Thomas, Aidan Quinn, Niels Arestrup

MONUMENTS MEN di George Clooney con Cate Blanchett, Matt Damon, John Goodman, Bill Murray, George Clooney

NAKED AMONG WOLVES di Philipp Kadelbach con Sylvester Groth, Rainer Bock, Florian Stetter, Peter Schneider, Sabin Tambrea

O’ JERUSALEM di Elie Chouraqui con Said Taghmaoui, Jj Feild, Maria Papas

OPERAZIONE VALCHIRIA di Bryan Singer con Kenneth Branagh, Tom Cruise, Tom Wilkinson, Bill Nighy, Carice Van Houten

SENZA DESTINO – FATELESS di Lajos Koltai con Marcell Nagy, Aron Dimeny, Bela Dora, Balint Pentek

STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI di Brian Percival con Emily Watson, Geoffrey Rush, Ben Schnetzer, Sophie Nelisse, Nico Liersch, Joachim Paul Assbock

UN TE’ CON MUSSOLINI di Franco Zeffirelli con Massimo Ghini, Judi Dench, Joan Plowright, Maggie Smith, Cher