GLOW: la recensione della serie Netflix

“Su quel ring mi sento una supereroina”. Sono le parole di Debbie, in arte Liberty Belle, una delle wrestler esordienti protagoniste di GLOW. Anche se la frase originale conteneva almeno due diverse imprecazioni.

Ecco, GLOW, la serie originale Netflix che ha debuttato due giorni fa, è un po’ come una origin story supereroistica: racconta, con qualche libertà, la vera storia di come, a metà degli anni ‘80, sia stata fondata la lega di wrestling femminile Gorgeous Ladies Of Wrestling. E da buona origin story impiega alcune puntate prima di arrivare all’azione vera e propria, soffermandosi sul processo di crescita delle protagoniste e immergendosi nell’atmosfera di quegli anni.

Prodotta da Jenji Kohan (Orange is the new black) e creata da Liz Flahive (Homeland, Nurse Jackie) e Carly Mensch (Orange is the new black, Weeds), la serie vuole esplorare sia la nascita del gruppo e del programma televisivo omonimi che le conseguenze del movimento di liberazione femminile esploso negli anni ‘70.

Tutto comincia con l’ennesima audizione fallimentare di Ruth, un’attrice in difficoltà interpretata da Alison Brie (The Lego Movie, Mad Man), da tempo alla vana ricerca di un ruolo soddisfacente in una Hollywood in cui le parti migliori vengono affidate agli uomini.

La mancanza di prospettive la spinge a tentare uno sgangherato provino per unirsi al cast di G.L.O.W., un nuovo programma tv. Oltre ad attrici come Ruth, entrano a far parte della squadra controfigure, atlete, figlie d’arte come Carmen, il cui padre è un famoso wrestler, ragazze in cerca di una svolta nella propria vita o personaggi un po’ grotteschi come Sheila, la donna-lupo.

Inizialmente scartata, Ruth viene assunta solo quando Sam (Marc Maron), il cinico e burbero regista del programma, la vede accapigliarsi con la sua ormai ex migliore amica Debbie (la Betty Gilpin di Elementary e American Gods). La causa della contesa è la relazione che Ruth ha avuto con Mark, il marito di Debbie interpretato da Rich Sommer (Mad Man, Il diavolo veste Prada). Nonostante la difficoltà di farle lavorare assieme, entrambe le donne vengono scritturate per interpretare Liberty Belle e Zoya The Destroyer, ovvero l’eroina americana e la sfidante sovietica.

In chiave comica, i personaggi delle ragazze o le loro vicende personali richiamano il contesto storico in cui si muovono, ma senza calcare troppo la mano; a differenza di altre serie che, in questo periodo, sfruttano il fortunato filone del revival anni ‘70-’80, GLOW non scade nell’eccesso di caratterizzazione temporale. Sarebbe stato facile, per esempio, utilizzare un’onnipresente colonna sonora d’epoca per catalizzare l’attenzione, mentre invece il ritmo perfetto di GLOW si fonda tutto su puntate brevi e compatte in cui ogni personaggio riceve una caratterizzazione adeguata e bilanciata e in cui l’aspetto comico non manca mai.

Sia le ragazze della squadra che il regista attraversano ciascuno un proprio arco di trasformazione, così come il nostro punto di vista si evolve man mano che si susseguono gli episodi, in particolare nei riguardi dello stesso wrestling: insieme alle protagoniste passiamo dal considerarlo una buffonata o un modo qualsiasi per sbarcare il lunario al riconoscerne il valore catartico e di liberazione del corpo femminile. In fin dei conti la serie può essere vista anche come una lettera d’amore a questa disciplina-spettacolo, come dimostrano anche alcuni cameo di wrestler contemporanei come John Morrison, che appare nei panni di Salty Johnson durante i provini delle ragazze.

Non si può fare a meno di vedere GLOW tutta d’un fiato, anche a causa dell’altissimo livello recitativo. A brillare sono soprattutto la bravissima Alison Brie con la sua Ruth imperfetta ma determinata e Betty Gilpin: interpretando un’ex attrice che, dopo aver rinunciato al lavoro per la maternità, intraprende la carriera di wrestler, diventa un po’ il manifesto di quello che è il messaggio profondo di GLOW, la conquista femminile del controllo sul proprio corpo e sulle proprie scelte lavorative e sentimentali.