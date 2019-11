Gníomhaireacht Árachais Bogearraí Fás Margaidh, Méid agus Comhroinn, Treochtaí, Príomh-Rannpháirtithe agus Réamhaisnéis 2019 Go 2026

Cuireann an taighde is déanaí ar Bogearraí na Gníomhaireachta Árachais mhargadhléargais ar fáil go bunúsach a d’fhéadfadh páirtithe leasmhara, úinéirí gnó, agus feidhmeannaigh mhargaíochta allamuigh a chumasú chun cinntí infheistíochta éifeachtacha a stiúradh ag fíricí agus taighde thar a bheith críochnúil. Tá sé mar aidhm ag an staidéar meastóireacht a sholáthar agus faisnéis riachtanach a sheachadadh ar an tírdhreach iomaíoch chun riachtanais uathúla na gcuideachtaí agus na ndaoine aonair atá ag feidhmiú i margadh Bogearraí na Gníomhaireachta Árachais a shásamh don tréimhse réamhaisnéise, 2019-2020. Chun cabhrú le gnólachtaí tuiscint a fháil ar thionscal Bogearraí na Gníomhaireachta Árachais ar bhealaí éagsúla, déanann an tuarascáil measúnú cuimsitheach ar an sciar, méid, agus ráta fáis an ghnó ar fud an domhain.

Cuirtear teicnící taighde éagsúla i bhfeidhm chun sonraí a tháirgeadh ar straitéisí iomaitheoirí; treochtaí ceannaigh agus ceannaigh san am atá caite, san am i láthair agus sa todhchaí. Beidh úinéirí gnó a bhfuil sé d’aidhm acu an bonn tomhaltóra reatha a iniúchadh agus an spriocghrúpa a bhaint amach in ann na sonraí déimeagrafacha a fhaightear ó réigiúin éagsúla a ghiaráil, chun athruithe margaidh dinimiciúla a fháil. Mar gheall ar pheirspictíochtaí ar fhórsaí treampánacha éagsúla a chreidtear go bhfuil tionchar claochlaitheach acu ar dhíolacháin sa todhchaí, bíonn an doiciméad luachmhar. Léargais ar an áit ar cheart margadh Bogearraí na Gníomhaireachta Árachais a bheith i gceann na mblianta réamhaisnéise ó 2019 go 2026. Tugann an tuarascáil léargas freisin ar an gcaoi a bhfuil mórdhíoltóirí ag athrú an ghnó inniu.

I deighilt sa mhargadh monaróirí, cuimsítear na tuarascála an ar cuideachtaíleanas

Vertafore

Fheidhmeach Córais

EZLynx

ACS

ITC

HawkSoft

QQ Solutions

Sapiens/ Uasmhéid Próiseála

Zywave

XdimensionalTech

AgencyMaitrís

Jenesis Bogearraí

AgencyBloc

AllClients

Impowersoft

Árachas Córais

Buckhill

InsuredHQ

Zhilian Bogearraí

Go deighilt sa mhargadh ag réigiúin gheografacha, an rinne an tuarascáil anailís ar na réigiúin seo a leanas

– Meiriceá Thuaidh (SAM, Ceanada agus Meicsiceo)

san Eoraip (an Ghearmáin, an Fhrainc, an Ríocht Aontaithe, an Rúis agus an Iodáil)

Áise-Aigéan Ciúin (an tSín, an tSeapáin, an Chóiré, an India agus Oirdheisceart na hÁise)

Meiriceá Theas (an Bhrasaíl, an Airgintín, An

Meánoirthear agus an Afraic (An Araib Shádach, UAE, an Éigipt, an Nigéir agus an Afraic Theas)

I ndeighilt an mhargaidh de réir na gcineálacha gníomhaireachta árachais, clúdaíonn an tuarascáilÁit ar an

-Scamall

Ar-

i ndeighilt mhargaidh trí iarratais ón ngníomhaireacht árachais bogearraí, na clúdaigh tuairisc seo a leanasuses-

Small Business

Businessmeánmhéide

Gnó Large

Tuarann ​​an staidéar cad is féidir a bheith ag súil go bhfeicfidh margadh na Gníomhaireachta Árachais sa todhchaí. Tugann an taighde eolas freisin d’úinéirí táirgí a bhfuil bagairtí láithreacha acu ar an margadh, riachtanais na gceannaitheoirí, agus na straitéisí gnó éifeachtacha arna gcur i bhfeidhm ag imreoirí tábhachtacha tionscail. Tá sé mar aidhm ag an tuarascáil cuidiú le cuideachtaí atá ann cheana féin agus le hiontrálaithe nua ní hamháin ullmhú i gcoinne an chur isteach ach deiseanna a fheiceáil freisin. Scrúdú grinn ar threochtaí margaidh, lena n-áirítear measúnú ar chomhlachtaí rialtais, eagraíocht airgeadais, agus comhlachtaí rialála eile. Ag tosú le dearcadh maicreacnamaíoch, déanann an staidéar scrúdú mionsonraithe ar fhochatagóirí an tionscail agus ar na treochtaí a mbíonn tionchar acu ar an ngnó.

Soláthraíonn an taighde freagraí ar na príomhcheisteanna seo a leanas:

Cad iad na straitéisí margaíochta agus praghsála a ghlacfaidh díoltóirí feiceálacha ag feidhmiú i margadh Bogearraí na Gníomhaireachta Árachais do na blianta réamhaisnéise ó 2019 go 2026?

Cad iad na húsáidí nua do na táirgí nó na seirbhísí atá ann cheana agus conas a chuir siad le héileamh na dtáirgí nó na seirbhísí a mhéadú?

Cad iad na coinníollacha ginearálta atá i réim agus a mbíonn tionchar acu ar thimpeallacht ghnó mhargadh Bogearraí na Gníomhaireachta Árachais?

Cé hiad na príomhdhéantóirí atá ag tabhairt faoi gheografaíochtaí nua chun margadh brabúsach a bhunú dá gcuid táirgí agus seirbhísí?

Cad é dinimic an éilimh agus an tsoláthair agus riachtanais an chainéil dáiliúcháin ar fud na cruinne go luath amach anseo?

Céard a bheidh i sciar an mhargaidh de thionscal Bogearraí na Gníomhaireachta Árachais thar na tréimhsí ama measta?

