Godzilla: King Of Monsters, Kyle Chandler si aggiunge al cast del film

Kyle Chandler, recentemente sugli schermi italiani con Manchester by the Sea, si aggrega al cast del monster movie Godzilla: King Of Monsters prodotto dalla Legendary Pictures.

E’ Variety a dare la notizia, aggiungendo che Chandler interpreterà il padre del personaggio di Millie Bobby Brown, la piccola stella della serie Tv Stranger Things.

Lo scorso mese vi avevamo annunciato il nome del regista che dirigerà l’attesa nuova pellicola con protagonista ”il re dei mostri” ovvero Michael Dougherty, autore di film come Krampus – Natale non è sempre Natale e sceneggiatore di X-Men 2 o Superman Returns.

La Legendary e la Warner Bros non hanno avuto esitazioni nello scelta di Kyle Chandler, già avvezzo ad affrontare creature di una certa taglia, lo ricordiamo infatti nella pellicola diretta da J.J. Abrams Super 8.

Fonte: Variety