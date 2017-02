Godzilla: King of Monsters, Vera Farmiga si unisce al cast

Dopo gli ingressi di Millie Bobby Brown (Stranger Things) e Kyle Chandler (Manchester by the Sea), Variety rivela che anche Vera Farmiga si è unita al cast di Godzilla: King of Monsters.

L’attrice di Bates Motel e The Conjuring interpreterà la madre della Brown, nonché moglie del personaggio di Chandler. Godzilla: King of Monsters è il sequel del primo capitolo firmato da Gareth Edwards e che vedrà alla regia Michael Dougherty (Krampus).

La pellicola farà parte dello stesso universo narrativo di Kong: Skull Island.