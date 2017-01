Godzilla: Millie Bobby Brown ottiene il suo primo ruolo cinematografico importante

La star di Stranger Things, Millie Bobby Brown, ha ottenuto il suo primo ruolo cinematografico importante. La giovane attrice (12 anni) sarà in Godzilla: King of Monsters, il terzo film dell’universo cinematografico dei mostri della Legendary Pictures dopo Kong: Skull Island.

Millie Bobby Brown è diventata improvvisamente una superstar quando la scorsa estate è riuscita a catturare il cuore e la mente degli spettatori con la serie Netflix Stranger Things (QUI la nostra recensione). La performance dell’attrice è stata così straordinaria da rubare la scena a parte dei suoi colleghi. Per la sua interpretazione ha ricevuto una nomination ai Golden Globe e SAG Awards. In attesa di ritornare nella seconda stagione dello show, la Brown ha partecipato anche al video musicale di Sigma Ft. Birdy, dal titolo Find Me. Inoltre, è stata scelta come volto di Calvin Klein all’inizio di questa settimana.

Il sequel di Godzilla, diretto da Gareth Edwards, vedrà dietro la macchina da presa Michael Dougherty (Krampus). La sceneggiatura è stata affidata allo stesso Dougherty e al suo socio, in Krampus, Zach Shield. La data d’uscita nelle sale americane è prevista per il 22 Marzo 2019, mentre ancora per l’Italia non abbiamo alcun release ufficiale.

FONTE: THR