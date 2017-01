Golden Globe 2017: tutte le foto del red carpet

Si è tenuta ieri sera al The Beverly Hilton la 74esima edizione dei Golden Globes, che ha visto trionfare La La Land con sette statuette, nuovo record nella storia del premio.

Tra i numerosi vip che hanno sfilato sul red carpet, oltre a Ryan Gosling, Meryl Streep, Blake Lively, Ryan Reynolds, che durante la cerimonia ha dato spettacolo baciando Andrew Garfield, Natalie Portman, Amy Adams, Jeremy Renner, Milo Ventimiglia, hanno calcato il tappeto rosso anche Tom Hiddleston, candidato per la serie The Night Manager, Sarah-Paulson, Priyanka-Chopra, Ruth-Negga, Hugh Grant, Kerry Washington, Chris Pine e Keri Russell.

Lily Collins, indossando un Zuhair Murad Couture, Emma Stone, in un splendido abito di Valentino, Reese Witherspoon, Mandy Moore, Elsa-Pataky, Kristen Bell, Kristin Cavallari in un Doron Paloma, e Naomi Harris hanno sfoggiato i look migliori della serata. Un flop, invece, la mise di Chrissy Teigan, l’abito Gucci di Zoe Saldana e il vestito Prada di Jessica Chastain.

Ecco qui una ricca gallery con tutte le migliori foto del red carpet:

