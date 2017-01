Golden Globes 2017: ecco tutti i vincitori della 74° edizione, trionfa La La Land

Sono stati annunciati a Los Angeles i premi della 74° edizione dei Golden Globes, riconoscimenti assegnati ogni anno da una giuria di circa novanta giornalisti della stampa estera iscritti all’HFPA (Hollywood Foreign Press Association). Di seguito trovate la lista di tutti i vincitori della serata condotta da Jimmy Fallon:

Miglior Attore non protagonista

AARON TAYLOR JOHNSON per Nocturnal Animals

Miglior Attore in una serie tv – dramma

BILLY BOB THORNTON per Goliath

Miglior Attrice in una serie tv – commedia o musical

TRACEE ELLIS ROSS per Blak-ish

Miglior Serie tv – commedia o musical

ATLANTA

Miglior Attrice in una miniserie

SARAH PAULSON per The People v O.J.Simpson

Miglior Miniserie

THE PEOPLE V O.J.SIMPSON

Miglior Attore non protagonista in una miniserie

HUGH LAURIE per The Night Manager

Miglior Colonna Sonora

LA LA LAND (Justin Hurwitz)

Miglior Canzone Originale

“CITY OF STARS” (La La Land)

Miglior Attrice non protagonista

VIOLA DAVIS per Fences

Miglior Attrice non protagonista in una miniserie

OLIVIA COLMAN per The Night Manager

Miglior Attore protagonista in una commedia o musical

RYAN GOSLING per La La Land

Miglior Sceneggiatura

LA LA LAND

Miglior Film d’animazione

ZOOTROPOLIS

Miglior Film Straniero

ELLE

Miglior Attore protagonista in una miniserie

TOM HIDDLESTON per The Night Manager

Miglior Attrice protagonista in una serie tv – Dramma

CLAIRE FOY per The Crown

Miglior Serie tv drammatica

THE CROWN

Miglior Regista

DAMIEN CHAZELLE per La La Land

Miglior Attore protagonista in una serie tv – commedia o musical

DONALD GLOVER per Atlanta

Miglior Attrice protagonista in una commedia o musical

EMMA STONE per La La Land

Miglior Commedia o Musical

LA LA LAND

Miglior Attore protagonista in un film drammatico

CASEY AFFLECK per Manchester by the sea

Miglior Attrice protagonista in un film drammatico

ISABELLE HUPPERT per Elle

Miglior Film Drammatico

MOONLIGHT

Cecil B. DeMille Award

MERYL STREEP