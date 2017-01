Golden Globes 2017: il musical di Jimmy Fallon e il cast di Strangers Things

La cerimonia di premiazione dei Golden Globes che si è tenuta la scorsa notte si è aperta veramente con il botto. Vincitore assoluto è stato La La Land e, dal momento che era un risultato abbastanza annunciato, il presentatore Jimmy Fallon non poteva far altro che sfruttarne il successo. Infatti per l’opening della serata ha scelto proprio un musical ispirato al film con Emma Watson e Ryan Gosling per scaldare la serata, coinvolgendo tra gli altri anche il giovane cast della serie cult Netflix Stranger Things che si è prestato per un intermezzo rap. Il risultato è esilarante e pieno di ospiti. Potrete gustarvelo nel video che vi proponiamo di seguito.