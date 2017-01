Golden Globes 2017: Meryl Streep contro Trump nel suo discorso di ringraziamento

La scorsa notte sono stati assegnati i prestigiosi Golden Globes (QUI la lista dei vincitori). Tra i riconoscimenti speciali quest’anno, la stampa ha voluto assegnare il premio Cecil B. DeMille Award all’attrice Meryl Streep. La donna, ormai abituata a ricevere alte onorificenze, ha colto l’occasione del suo discorso di ringraziamento per fare una aspra critica al presidente neoeletto Donald Trump. In particolare ha ricordato il momento della campagna elettorale in cui il magnate americano ha criticato il giornalista disabile del New York Times Serge Kovalevski per sue posizioni in materia d’immigrazione.

Le parole della Streep stanno già diventando virali sul web anche per il commosso saluto che l’attrice ha voluto dedicare in chiusura alla scomparsa Carrie Fisher, sua amica e collega. Questo il video direttamente dall’account ufficiale Twitter dei Golden Globes.