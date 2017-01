Golden Globes 2017: vincitori e vinti della 74° edizione

Si è tinto di colori vivaci e atmosfere magiche il red carpet dei Golden Globes di quest’anno, consegnando a ritmo di ballo – dalla danzerina opening del conduttore Jimmy Fallon, cantata e parodiata – la serata a La La Land, il musical sognante, romantico e trascinante di Damien Chazelle, che si aggiudica sette globi su sette: Miglior commedia/musical, regia e sceneggiatura a Chazelle, il premio ai due brillanti interpreti Emma Stone e Ryan Gosling, a colonna sonora e alla miglior canzone originale “City of Stars”.

74° Golden Globes: ecco tutti i vincitori

Non c’è dubbio che La La Land sia il film di questa stagione, e che la forte risonanza di pubblico e critica sia dovuta anche alla straordinaria capacità di rivitalizzare uno dei storici fiori all’occhiello della produzione hollywoodiana, il film musicale. E a leggiadre falcate sta continuando a fare incetta di premi e riconoscimenti, dal Festival di Venezia dritti dritti agli Academy Awards. Certo, in questa 74ᵃ edizione dei premi assegnati dalla Foreign Press Association a Cinema e Televisione, il musical di Chazelle non ha ballato da solo.

Tra una portata e l’altra di un menu dagli influssi italiani al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, la cerimonia di premiazione più informalmente glamour di Hollywood ha visto ad esempio la premiazione di Moonlight come miglior film drammatico (l’assenza dalle rose di premiazione di The Birth of a Nation avrà influito sulla virata?). Il lungometraggio di Barry Jenkins sui tre atti della formazione di Chiron ha avuto la meglio anche su Manchester By The Sea, il quale si porta a casa ‘solo’ il premio al suo protagonista Casey Affleck, per l’intensa interpretazione di un uomo devastato dalla vita che si ritrova a dover fare i conti con la morte del fratello e un nipote a cui badare. Premio a sorpresa invece per Isabelle Huppert, per la sua interpretazione della fragile ma volitiva Michèle nel film di Paul Verhoeven Elle (premio come miglior lungometraggio in lingua straniera), che ha sbaragliato le altre contendenti, da Amy Adams a Natalie Portman.

Tra le nomination ai non protagonisti, si aggiudica il premio per Animali Notturni Aaron Taylor-Johnson (l’ormai cresciuto interprete di Kick-Ass), battendo anche la straordinaria interpretazione di Jeff Bridges del testardo ranger in Hell or High Water. Sfiora il globo dorato anche Michelle Williams (nonostante la toccante interpretazione dell’ex moglie di Casey Affleck in Manchester By The Sea), che vola nelle mani di Viola Davis per il suo ruolo di Rose Maxon in Fences, il film di Denzel Washington tratto dalla pièce Premio Pulitzer di August Wilson, che le era già valsa un Tony Award nel 2010 per la versione teatrale. Ed è proprio Viola Davis a fare l’accorato discorso di presentazione del Premio Cecil B. DeMille alla Carriera, assegnato a una combattiva Meryl Streep, leggenda vivente del cinema statunitense di quattro decadi, che nonostante la mancanza di voce non rinuncia a perorare la causa dell’importanza sociale del lavoro pubblico di attori e giornalisti.

E se le premiazioni in ambito cinema appaiono più lineari – vedremo se gli Oscar di quest’anno si distaccheranno in tutto o in parte dalle scelte dei Globes – molto più irregolare, e dissonante rispetto agli Emmy Awards, l’ambito delle serie TV. Se con l’apporto di Netflix e Amazon nel gioco produttivo, le carte in tavola si stanno mischiando sempre più, e infatti la serie Originale Netflix The Crown, incentrata sulla vita di Elisabetta II d’Inghilterra, trionfa tra le serie drammatiche (a scapito di Game of Thrones, che aveva vinto l’Emmy per la stessa categoria, e delle acclamate Stranger Things e This Is Us) e con Claire Foy come protagonista, nel resto della premiazione il colore predominante sembra essere il black. Da Atlanta, miglior serie tv commedia sui tentativi di sfondare nella scena rap di Atlanta di due cugini, creata e interpretata da Donald Glover, che si aggiudica il premio anche come protagonista, passando per The People v. O.J. Simpson: American Crime Story (miglior miniserie e attrice a Sarah Paulson), fino al fenomeno Black-ish, sitcom inedita in Italia, premiata nella categoria miglior attrice per Tracee Ellis Ross. Che tutta l’attenzione mediatica dello scorso anno per le rimostranze sulla scarsità o addirittura assenza di premi e nomination agli afroamericani abbia sortito l’effetto di una scelta anche politica?

Mentre ce lo chiediamo, desta un po’ di stupore anche la schiacciante vittoria di un altro outsider a sorpresa, The Night Manager, serie-evento sul mercato nero delle armi, che si aggiudica i premi al miglior attore protagonista di una miniserie e ai non protagonisti rispettivamente a Tom Hiddleston (che soffia il premio a quello che sembrava essere il favorito di categoria, John Turturro per la sua interpretazione dell’avvocato Stone, omaggio all’amico scomparso Gandolfini, in The Night Of), Olivia Colman e Hugh Laurie. Tra chi rimane a bocca asciutta, Rami Malek, che non riesce a bissare il successo ottenuto agli Emmy Awards per il suo Mr. Robot – sbaragliato da Billy Bob Thornton e il suo avvocato ‘in ricostruzione’ di Goliath – Mozart in the Jungle (che aveva vinto l’anno scorso come miglior serie commedia, con il premio anche a Gael Garcia Bernal), Transparent e Veep (che non riesce proprio a proseguire il trend con gli Emmy anche ai Globes). Assenti dalle nomination serie TV come Orange is the New Black, The Affair, Narcos, House of Cards. Ma la massiccia quantità di scelta tra le produzioni televisive porta con sé anche l’inflazione quando si tratta di riconoscimenti, che incide sulla normale irregolarità di questi premi di categoria.

Insomma, come al solito una serata (nottata) che lascia un po’ di insoddisfazione e senso di incompletezza, ma che non può non farci sorridere pensando allo straordinario livello dei contendenti di quest’anno, e di un’edizione 2017 che si è tinta del blu stellato di La La Land.