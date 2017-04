Grasshopper Jungle: il nuovo film di Edgar Wright sarà prodotto da New Regency

Dopo l’abbandono del blockbuster Ant-Man, Edgar Wright ha preferito dedicare le sue attenzioni verso progetti più consoni alla sua creatività e sembra che abbia imboccato definitivamente la strada giusta.

Dopo il successo di critica del suo nuovo Baby Driver (presentato in anteprima al SXSW Festival) che arriverà nelle sale questa estate, il regista ha firmato per dirigere l’adattamento di Grasshopper Jungle, romanzo di Andrew Smith pubblicato nel 2016.

L’Hollywood Reporter rivela infatti che dopo una battaglia per i diritti di distribuzione, New Regency l’ha spuntata e produrrà il film del regista della Trilogia del Cornetto. L’adattamento è firmato da Scott Rosenberg (Con Air, Alta Fedeltà, Fuori in 60 secondi), che dovebbe mixare elementi di Stand By Me e Attack the Block (prodotto dallo stesso Wright). Di seguito potete leggere la sinossi del romanzo.

Sinossi (via Amazon): “Ho letto da qualche parte che gli esseri umani sono geneticamente predisposti a documentare la storia. Crediamo che questo ci impedirà di commettere stupidaggini in futuro. Ma anche se abbiamo coscienziosamente archiviato complesse testimonianze di tutto ciò che è stato fatto, siamo comunque riusciti a combinare stronzate sempre più assurde. Questa è la mia e la nostra storia.” Ealing, Iowa: Austin e il suo migliore amico Robby per caso si ritrovano alle prese con un’armata scatenata e inarrestabile di mantidi religiose giganti, affamate, arrabbiate e molto molto eccitate, che hanno tutta l’intenzione di distruggere l’universo. Peccato che soltanto i due ragazzi sembrino essere coscienti dell’apocalisse che sta per abbattersi sull’umanità, e che entrambi, oltre a dover salvare il mondo, debbano anche affrontare l’enorme confusione che hanno in testa. Pure loro sono affamati, arrabbiati e molto molto eccitati… Con “Grasshopper Jungle”, Andrew Smith riesce a dare vita a un racconto al tempo stesso intenso e ironico, complesso e irriverente, unico e coraggioso. Un libro che nella sua folle originalità restituisce tutti i colori, gli umori e i dubbi di un momento della vita spaventosamente meraviglioso.