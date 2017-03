Green Lantern Corps: Armie Hammer sarà Hal Jordan?

Armie Hammer è stato uno delle papabili scelte per interpretare il personaggio Hal Jordan / Green Lantern in Green Lantern Corps. L’attore ha precedentemente recitato in Operazione U.N.C.L.E. del 2015 al fianco di Henry Cavill.

Dal suo potenziale coinvolgimento nell’Universo Esteso DC, l’attore ha cercato di svelare ai fan qualche rumor riguardo al suo ruolo in Justice League. Ovviamente non è ancora stato confermato niente né dallo studio, né dallo stesso Hammer. Per tale motivo bisogna prendere il suo ipotetico coinvolgimento al progetto con le pinze, almeno finché la Warner Bros. non lo annunci ufficialmente.

Sull’account twitter di Armie Hammer, un fan gli ha chiesto recentemente se interpreterà Hal Jordan nel DCEU. L’attore non ha confermato con un sì definitivo, ma non ha detto nemmeno no.

Ciò che rende ancora più strano il tutto è proprio il fatto che l’attore abbia risposto al fan. Il suo account twitter è letteralmente bombardato da domande dei fan, che gli chiedono info sul DCEU e Hal Jordan, e Hammer, il più delle volte, li ignora.

Forse il riferimento a Nick mano fredda, con Paul Newman, ed in particolare alla scena delle 50 scotch eggs, ha fatto sì che Hammer rispondesse. Recentemente Henry Cavill ha postato delle foto relative al ruolo di Hal Jordan su Instagram. Le due immagini inerenti a Green Lantern Corps sono state “mi piacizzate” entrambe proprio da Armie Hammer.

FONTE: Twitter