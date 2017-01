Green Lantern Corps: arrivano i consigli di Duncan Jones

Il regista di Warcraft – L’inizio Duncan Jones non ha nessuna intenzione di dirigere il nuovo Green Lantern Corps anche se tanti lo avevano avvicinato al progetto. La sceneggiatura alla fine è stata affidata a David S. Goyer e Justin Rhodes che sono in procinto di adattare per il cinema la nuova storia di Lanterna Verde. Sarà per questo che Jones ha deciso di “regalare” via Twitter alcuni suggerimenti sulla storia. Ecco la traduzione di quello che ha scritto:

Lanterna Verde dovrebbe essere un tipo non particolarmente brillante, che è costretto a trovare nuove e fantasiose idee per usare l’anello.

Il limite dell’anello non dovrebbe essere una questione di batteria, ma piuttosto l’obbligo di usarlo ogni volta in modo diverso.

Le meccaniche e le difficoltà a cui Lanterna Verde va incontro mi hanno sempre perplesso: hai un anello che può fare qualsiasi cosa e hai difficoltà a vincere contro i tuoi nemici? Che grande eroe…

Non farò un film su Lanterna Verde: credo sia un personaggio stupido. Ma spero che qualcuno mi dimostri che sto sbagliando.strante!

L’ho detto e lo ripeto: il solo supereroe su cui farei un film è il Dr. Manhattan… e, fidatevi, non avrebbe a finire bene.