Green Lantern Corps: Sterling K. Brown si candida per un ruolo nel cast

Il 2017 è iniziato alla grande per Sterling K. Brown, perché, oltre a Black Panther, l’attore si è proposto per interpretare John Stewart in Green Lantern Corps, appartenente all’Universo Cinematografico DC.

In seguito all’annuncio di David S. Goyer e Justin Rhodes come sceneggiatori della pellicola, Brown ha risposto, tramite il suo account Twitter, ad un tweet in cui gli consigliavano il ruolo di John Stewart. L’attore ha sorpreso i fan quando ha confermato il consiglio, scrivendo: ”Pare sia così, se stai cercando qualcuno che sia John Stewart, ti presento umilmente me stesso. Namaste #GreenLanternCorps”.

Anche se non sappiamo l’entità del ruolo di Brown in Black Panther, è possibile che la parte sia limitata solo ad un film, cosa che lo renderebbe ancora più libero di girare Green Lantern Corps.

