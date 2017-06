Grosso Guaio A Chinatown: John Carpenter co-sceneggiatore del fumetto-sequel

John Carpenter è il co-sceneggiatore del nuovo fumetto che vedrà protagonista l’anti-eroe di Grosso guaio a Chinatown: Jack Burton, ma stavolta in versione più vecchia. Il fumetto, intitolato Old Man Jack, sarà pubblicato da BOOM! Studios negli USA a partire da settembre.

La sinossi di Old Man Jack è questa:

”ci troviamo nell’anno 2020, con l’inferno sceso letteralmente in Terra per via del demone Ching Dai che si è autonominato padrone di tutto. Jack Burton vive in Florida con solo una radio rotta a fargli compagnia fino a che un giorno riceve un messaggio. Qualcuno là fuori potrebbe aver trovato un modo per fermare il terribile demone.”

Il fumetto sarà co-scritto da Anthony Burch e illustrato da Jorge Corona. Burch ha dichiarato in merito al progetto:

“Grosso guaio a Chinatown era uno dei miei film preferiti quando ero un ragazzo, se dicessi che è stato fondamentale per la mia formazione ne sminuirei l’importanza. Il suo mondo fantastico e il suo incredibile eroe hanno fatto presa sul mio immaginario per vent’anni e oltre fin dalla prima volta che l’ho visto.”

I fan attendevano con ansia un sequel sul grande schermo ma chissà che il successo del fumetto non spingerà il maestro Carpenter dietro la macchina la presa!

Fonte: CinemaBlend